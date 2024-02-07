Оккупанты атаковали Николаев ракетами и дронами: есть погибший, загорелся подземный газопровод. Фото и видео

Утром 7 февраля враг атаковал Николаев с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131 и ракет воздушного базирования. В результате этих ударов погиб один человек.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Также в результате прилетов было повреждено около 20 жилых домов и произошло возгорание на участке подземного газопровода.

На территории инфраструктурного объекта был поврежден и возник пожар в техническом сооружении, однако огонь удалось локализовать.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич также рассказал о ситуации в результате утренних российских обстрелов.

"Есть поврежденные жилые дома. Около 20 из них – без крыш. Повреждения газовых и водопроводных сетей – коммунальщики уже ликвидируют. Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте. Наши строительные бригады уже выехали. Предоставим людям всю необходимую помощь", – говорится в сообщении мэра.

Впоследствии Александр Сенкевич сообщил, что мужчина, которого госпитализировали после обстрела, скончался в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.

Кроме того, ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были уничтожены три БПЛА типа Shahed-136/131.

Ранее сообщалось, что утром 7 февраля Россия в очередной раз устроила массированную атаку, запустив баллистические ракеты. В разных городах Украины раздались взрывы. Громко было, в частности, в Харькове. Там местные власти сообщили о четырех взрывах и прилетах в Слободском районе. Также россияне направили ракеты на Киевскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью оккупанты нанесли удар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области и попали по гостинице. В результате обстрела погиб двухмесячный мальчик, еще три женщины получили ранения. Его мама – в больнице в тяжелом состоянии.

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