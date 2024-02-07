'Обязательно ответим России': Зеленский отреагировал на обстрелы оккупантов и сообщил о погибших

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку на Украину, которую российские войска устроили 7 февраля. Под ударом российских ракет и дронов оказались шесть регионов нашего государства: есть погибшие и раненые.

Глава государства заверил: за очередной умышленный удар по мирным городам и селам государство-террористка непременно ответит. Об этом говорится в сообщении, появившемся в Telegram-канале Зеленского.

"Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора", – отметил президент.

На момент публикации сообщения (10:20) из-за российской атаки в Николаеве разрушены десятки жилых домов. Там известно об одном погибшем.

В Киеве количество пострадавших превысило 20 человек. По состоянию на 11 часов погибли по меньшей мере три человека – и этот страшный счет может расти: продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди.

"В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить", – добавил Зеленский.

По меньшей мере, двое пострадавших среди мирных жителей – на Харьковщине. Одного человека удалось спасти.

Работают спасатели и во Львовской области: они устраняют последствия вражеского удара.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России – террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий. Спасибо всем нашим медикам, спасателям, коммунальным службам. Спасибо всем, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям", – отметил Зеленский .

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с ночи 7 февраля РФ запустила по Украине 64 ракеты и дроны: ПВО уничтожило 44 цели.

Атаковали оккупанты несколькими ракетными волнами. В результате атаки в Киеве и Харькове вспыхнули пожары. Сообщалось о прилетах в Николаеве и Дрогобыче Львовской области.

Повреждение домов и пострадавшие после атаки также на Киевщине.

Силы ПВО только над Киевом и окрестностями столицы уничтожили около 20 вражеских ракет.

До ракетной атаки войска РФ ночью запустили по Украине 15 "Шахедов". Тогда сбить удалось 12 дронов.