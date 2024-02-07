Войска РФ нанесли удар по Дрогобычу: разгорелся масштабный пожар

В ходе массированной ракетной атаки в ночь на 7 февраля Россия атаковала город Дрогобыч Львовской области. Под удар попал промышленный объект, информации о пострадавших предварительно нет.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, вследствие попадания вспыхнул пожар на площади около 300 квадратных метров, по состоянию на девять утра он продолжается, работают пожарные.

"Сегодня ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 кв. м продолжается пожар. На месте работают пожарные", – рассказал Козицкий.

Кроме этого, по словам руководителя Львовщины, силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе области.

Поврежденных объектов, жертв и пострадавших там нет, сообщил Козицкий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранним утром 7 февраля в ряде городов Украины раздались взрывы. Россия устроила очередную массированную атаку, применив среди прочего баллистические ракеты. Громко было в Киеве и области, Харькове, на Черкасчине, Николаевщине, Днепропетровщине.

– В Николаеве вследствие атаки "Шахедами" погиб мужчина, также есть раненые.

– Киев враг атаковал ракетами. В столице частично исчез свет, из-за падения обломков вспыхнул пожар, есть пострадавшие, под завалами ищут людей.

– На Киевщине, предварительно, пострадали два человека. Повреждены жилые частные и многоквартирные дома.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что на рассвете РФ подняла в воздух бомбардировщики Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области. Также сообщалось, что враг поднял их с аэродрома Моздока в Северной Осетии, всего в воздухе было 11 вражеских бомбардировщиков.