Вся Украина красная: объявлена воздушная тревога, слышны взрывы в разных областях
На рассвете 7 февраля государство-террорист Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В этой связи всю Украину охватила воздушная тревога. В разных областях раздались взрывы.
Об активности вражеской авиации сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Там предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения северо-восточного направления.
"Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", – отметили также в сообщении, призвав граждан не игнорировать тревогу.
По данным мониторинговых каналов, предварительно, враг поднял в воздух 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс и еще 2 Ту-22М3 – из Моздока.
В Силах обороны юга Украины заявили о пусках ракет типа Х-101/555 из российских Ту-95МС по направлению Каспийского моря.
Также Россия запустила ударные БПЛА Shahed-136, которые "зашли" в страну через территорию Николаевской области.
Сообщается, что первая группа ракет, запущенных из авиации оккупантов, "зашла" в Украину через Сумщину и двигается в направлении Полтавской области. Тем временем тревога по состоянию на шесть часов распространилась почти на всю территорию страны.
Воздушные силы предупредили о скоростных целях в направлении Павлограда.
В Харькове и Николаеве раздались взрывы. Предупреждают также о ракете в направлении Кривого Рога.
По состоянию на 6:23 по Украине движется несколько групп ракет:
– на юге Киевщины, курсом на Виннитчину;
– в Кировоградской области – к северо-западу;
– в Сумской области курсом на Черниговщину.
Также зафиксирована крылатая ракета в Кировоградской области, которая движется на запад.
В половине 7 утра бомбардировщики ТУ22 запустили против Украины ракеты Х-22. Их зафиксировали над территорией Харьковской области. Раздался взрыв в пригороде Харькова. В области слышна боевая работа.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В течение понедельника, 5 февраля, россияне нанесли более трех десятков ударов только по Сумщине. Из-за действий россиян погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения.
– 6 февраля в результате удара россиян по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области погиб двухмесячный мальчик, еще три женщины получили ранения. Попадению пришлось в здание отеля.
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