Вся Украина красная: объявлена воздушная тревога, слышны взрывы в разных областях

На рассвете 7 февраля государство-террорист Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В этой связи всю Украину охватила воздушная тревога. В разных областях раздались взрывы.

Об активности вражеской авиации сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Там предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения северо-восточного направления.

"Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", – отметили также в сообщении, призвав граждан не игнорировать тревогу.

По данным мониторинговых каналов, предварительно, враг поднял в воздух 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс и еще 2 Ту-22М3 – из Моздока.

В Силах обороны юга Украины заявили о пусках ракет типа Х-101/555 из российских Ту-95МС по направлению Каспийского моря.

Также Россия запустила ударные БПЛА Shahed-136, которые "зашли" в страну через территорию Николаевской области.

Сообщается, что первая группа ракет, запущенных из авиации оккупантов, "зашла" в Украину через Сумщину и двигается в направлении Полтавской области. Тем временем тревога по состоянию на шесть часов распространилась почти на всю территорию страны.

Воздушные силы предупредили о скоростных целях в направлении Павлограда.

В Харькове и Николаеве раздались взрывы. Предупреждают также о ракете в направлении Кривого Рога.

По состоянию на 6:23 по Украине движется несколько групп ракет:

– на юге Киевщины, курсом на Виннитчину;

– в Кировоградской области – к северо-западу;

– в Сумской области курсом на Черниговщину.

Также зафиксирована крылатая ракета в Кировоградской области, которая движется на запад.

В половине 7 утра бомбардировщики ТУ22 запустили против Украины ракеты Х-22. Их зафиксировали над территорией Харьковской области. Раздался взрыв в пригороде Харькова. В области слышна боевая работа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В течение понедельника, 5 февраля, россияне нанесли более трех десятков ударов только по Сумщине. Из-за действий россиян погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

– 6 февраля в результате удара россиян по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области погиб двухмесячный мальчик, еще три женщины получили ранения. Попадению пришлось в здание отеля.

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