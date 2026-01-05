Налёт на 5 января 2026…

В ночь на 5 января 2026 РОВ совершили очередной налёт, с применением дронов-камикадзе Shahed-136 и дронов-приманок "Гербера"/"Пародия", а так же ракетной компоненты, баллистики 9М723 и ЗУР 5В55 ЗРК С-300.

Всего противником было применено 165 дронов, из которых около 100 были Shahed-136, а ракетная компонента составляла 9 единиц.

Примечательно то, что накануне была информация о подготовке массированного комбинированного удара с большой дроновой и ракетной компонентой, а в итоге, был среднестатистический налёт. То есть, массированный удар отменяется? Нет.

Предыдущий массированный акт террора комбинированного типа РОВ осуществили в ночь на 27 декабря 2025. После этого РОВ стандартно взяли паузу, порою снижая налёты дронами до рекордно низкого показателя в 25 дронов (на 29 декабря).

Очевидно, что такие низкие показатели налётов, при неизменном производстве по 100 дронов-камикадзе и 100 дронов-приманок ежесуточно, было ничем иным как крайне экономным накоплением.

Фактически, только с 27 декабря РОВ накопили около 900 дронов.

Поэтому, расслабляться не стоит и воспринимать этот налёт как истощение и бессилие РОВ – не стоит. Это была разведка боем, которую проводила россия с целью выяснения места размещения средств ПВО, вскрытия позиционных районов и корректировки маршрутов для проведения более массированного удара в течение этой недели, в ближайшие дни.

По срокам проведения очередного массированного комбинированного удара мы находимся в "красной зоне". Не игнорируем воздушные тревоги и тщательно следим за мониторинговыми каналами, информации которой вы доверяете и которые вас никогда не подводили. Особенно тщательно следите за пусками дронов и направлениям их полётов. Наиболее интенсивное направление концентрации налёта дронов будет указывать на последующее применение в этом направлении и ракетной компоненты.

Не теряем бдительности.

Наліт на 5 січня 2026 року...

У ніч на 5 січня 2026 року РОВ здійснили черговий наліт, із застосуванням дронів-камікадзе Shahed-136 і дронів-приманок "Гербера"/"Пародія", а також ракетної компоненти, балістики 9М723 і ЗУР 5В55 ЗРК С-300.

Загалом противник застосував 165 дронів, з яких близько 100 були Shahed-136, а ракетна компонента становила 9 одиниць.

Примітно те, що напередодні була інформація про підготовку масованого комбінованого удару з великою дроновій і ракетною компонентою, а в підсумку, був середньостатистичний наліт. Тобто, масований удар скасовується? Ні.

Попередній масований акт терору комбінованого типу РОВ здійснили в ніч на 27 грудня 2025 року. Після цього РОВ стандартно взяли паузу, часом знижуючи нальоти дронами до рекордно низького показника в 25 дронів (на 29 грудня).

Очевидно, що такі низькі показники нальотів, за незмінного виробництва по 100 дронів-камікадзе і 100 дронів-приманок щодоби, було нічим іншим як вкрай економним накопиченням.

Фактично, тільки з 27 грудня РОВ накопичили близько 900 дронів.

Тому, розслаблятися не варто і сприймати цей наліт як виснаження і безсилля РОВ - не варто. Це була розвідка боєм, яку проводила росія з метою з'ясування місця розміщення засобів ППО, розкриття позиційних районів і коригування маршрутів для проведення більш масованого удару протягом цього тижня, найближчими днями.

За термінами проведення чергового масованого комбінованого удару ми перебуваємо в "червоній зоні". Не ігноруємо повітряні тривоги і ретельно стежимо за моніторинговими каналами, інформації якої ви довіряєте і які вас ніколи не підводили. Особливо ретельно стежте за пусками дронів і напрямками їхніх польотів. Найінтенсивніший напрямок концентрації нальоту дронів вказуватиме на подальше застосування в цьому напрямку і ракетної компоненти.

Не втрачаємо пильності.