РФ хочет получить от Ирана баллистические ракеты, украинская ПВО против них бессильна – Воздушные силы

Страна-агрессор Россия не отказывается от своих планов получить от Ирана кроме дронов-камикадзе еще и баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Сейчас у украинских военных нет средств для того, чтобы сбивать такие ракеты.

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Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Эти ракеты, по его словам, кроме уже имеющегося в РФ вооружения, являются основной угрозой.

"Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых были объявлены ранее – Fateh и Zolfaghar. Это баллистика, против баллистики у нас нет сегодня средств", – говорит Игнат.

Он добавил, что у РФ и сейчас есть баллистические ракеты, которыми она регулярно наносит удары по территории Украины. В частности, у врага есть "Кинжалы" – фактически, это комплекс воздушного базирования, бьющий по баллистической траектории. Кроме них, оккупанты атакуют нашу страну ракетами Х-22, а также зенитными ракетами С-300 и С-400, которые тоже бьют по баллистической траектории.

Юрий Игнат в очередной раз подчеркнул, что для того чтобы уничтожать такие ракеты, Украине нужна помощь западных партнеров в виде систем Patriot PAC-3 и SAMP-T. В этом вопросе есть определенные сдвиги.

"Можно уничтожать их (установки врага – Ред.) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и мы должны на нее реагировать", – добавил представитель ВС ВСУ.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия в настоящее время использует в войне против Украины собственные ракеты. Использование страной-террористкой ракет иранского или северокорейского производства пока не было обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Игнат уже говорил о том, что Украине нужно получить больше систем противовоздушной обороны для того, чтобы усилить защиту от баллистических и аэродинамических ракет российских оккупантов.

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