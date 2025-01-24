РФ хочет пробить брешь в нашей обороне, мы должны милитаризировать страну. Интервью с Сунгуровским

Страна-агрессор Россия, кроме попыток победить Украину на поле боя, пытается достигать своей цели и невоенными способами. Прежде всего, речь идет о попытке лишить нашу страну западной помощи, а также изнурить саму Украину. В частности, препятствовать эффективной мобилизации. Проблема с нехваткой личного состава в украинском войске действительно очень остра, и ее необходимо решать как можно быстрее. Тем более что враг не оставляет попыток "пробить брешь" в украинской обороне на Покровском направлении.

Видео дня

Если же говорить о более далекой перспективе, то гарантией безопасности Украины должна стать не только многочисленная армия, но и милитаризация или тотальная оборона всей страны. На эти рельсы уже встал ряд стран Европы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

– Экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что российские оккупанты "едва двигаются" в Украине и что у них большие проблемы с живой силой. На это, в частности, указывает вовлечение в российское войско солдат КНДР. Ходжес также уверен, что у российской армии нет возможности прорыва фронта в стиле "их дедов" времен Второй мировой войны, потому что сегодня она не имеет тренированных формирований и необходимого прикрытия с неба. По его словам, в таких условиях Путин надеется только на то, что Запад откажется от поддержки Украины. Вы соглашаетесь с такими оценками?

– Отчасти да. Поддержка Запада Украины изначально была головной болью Путина. И отрезание нашей страны от западной помощи было его постоянной задачей. Он постоянно предпринимал шаги, чтобы этого добиться, и предпринимает до сих пор. Мы видим, какое влияние оказывается на европейские страны. Ни для кого не секрет, что Россия через соцсети влияла на выборы в США. Это обычная практика – чтобы ограничить возможности противника, в данном случае Украины нужно устранить источники внешней помощи.

Еще одна надежда Путина – на то, чтобы истощить саму Украину. Эту задачу он пытается выполнить и собственными руками, и руками своих муртадов. В частности, чтобы ограничить наш человеческий ресурс для пополнения армии. И отчасти это ему удается. Это не только заслуга Путина, но и наша собственная. По-моему, на этом участке власти не дорабатывают.

– Как вы оцениваете текущие успехи оккупационной армии? Это успехи тактического уровня или более высокого, например, оперативного?

– Любые успехи на тактическом уровне в условиях правильного управления войсками превращаются в оперативные и стратегические достижения. Сейчас у России не хватает ресурсов – ни мозгов, ни человеческих ресурсов для того, чтобы это сделать.

Они поставили перед собой задачу – пробить брешь на Покровском направлении. Они пытались приурочить это к выборам в США, следующая "сакральная" дата – 9 мая. И они будут пытаться добиться этой цели. Пока человеческий ресурс у них есть, и он действительно превосходит наш ресурс.

Поэтому Украине нужно принимать срочные меры для того, чтобы закрыть этот недостаток.

– Какие именно шаги вы имеете в виду?

– Я имею в виду меры по усилению мобилизации. Потому что нам критично не хватает человеческих ресурсов. Просто критично. Мы слышим это в докладах с фронта и в критических заявлениях отдельных наших политиков. Это наша болезненная тема.

– В этом контексте хотела бы напомнить недавнее заявление президента Зеленского, который сказал, что Украине потребуется миллионная армия, по крайней мере, до момента, пока наша страна не присоединится к какому-либо альянсу, НАТО или другому. Считаете ли вы, что это действительно возможно, чтобы у нас была миллионная армия?

– Это потребность. Здесь думать не о том, что возможно, а о том, что нужно. Такая армия нам нужна не только сейчас и не только после прекращения войны, но даже после окончания войны. Потому что иметь такую соседку-террориста… По опыту того, что мы имеем, нам нужно быть всегда в состоянии готовности, всегда иметь возможность защищать свои границы.

Я бы сказал больше. Нужна не просто армия, нужна милитаризация всего общества. Это не только переход экономики на военные рельсы. Это предотвращение угрозы и способность дать достойный отпор.

Кому-то не нравится слово "милитаризация". Давайте называть это так, как это называют в западных странах – "тотальная оборона". Тотальная оборона существует в Швеции, Финляндии, Польше, странах Балтии. Об этом сейчас говорит вся Европа – что нужно милитаризировать всю Европу. Потому что с текущим состоянием общества противостоять такому государству как Россия просто невозможно.

– Считаете ли вы, что Израиль мог бы послужить примером для Украины в этом?

– Отчасти да. Но и там есть определенные пробелы. Они видят их и работают над этим. Но – да.