Цель атак РФ изменилась: Кубраков объяснил, для чего РФ бьет по энергосистеме

Нанесение максимального ущерба экономике Украины это новая цель атак страны-агрессора на нашу энергетическую инфраструктуру. Но этой зимой наша страна гораздо сильнее.

Об этом во время визита на конференцию в Мюнхене заявил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. По мнению чиновника, россияне пытаются отключить от энергосистемы ключевые промышленные регионы.

"Страна-оккупант планомерно преследует другую цель в этом году. Недавние циничные атаки на наш энергетический сектор доказали это. Если в прошлом году они пытались заморозить миллионы украинцев зимой, то в этот раз они пытаются разрушить нашу экономику. Они пытаются отключить от энергосистемы наши ключевые промышленные регионы" , – заявил Кубраков.

Чиновник отметил, что это точно новая цель ударов страны-оккупанта по украинской энергоинфраструктуре.

Но, по словам Кубракова, есть и хорошая новость. Она состоит в том, что Украина и ее партнеры провели хорошую работу над ошибками минувшей зимы. Это касается поставок трансформаторов, генераторов, строительства защитных сооружений и импорта электроэнергии. Также, конечно, нельзя не отметить поставки от стран-партнеров новых средств противовоздушной обороны.

"Этой зимой мы гораздо сильнее, несмотря на все эти проблемы и атаки", - констатировал вице-премьер.

Он уточнил, что пока речь не идет о том, что Украина способна защищать все энергогенерирующие мощности и сети, поэтому работу по их защите нужно продолжать.

"Наша энергетика нуждается в постоянном восстановлении. Нам не нужно ждать завершения войны. Временные решения также нужно необходимо использовать. Потому что без этого невозможна нормальная работа экономики Украины", – резюмировал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля Россия тоже атаковала Киев ракетами, убив четырех и ранив около 40 человек. Тогда в результате обстрела в столице частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар. Впоследствии количество жертв этой атаки увеличилось – в больнице скончалась женщина.

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