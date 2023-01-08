РФ может пойти на новое наступление из Беларуси, но шансов на успех мало, – австрийский политолог

Австрийский независимый политолог Мартин Малек не исключает, что страна-агрессор РФ может начать новое масштабное наступление российских войск с территории Беларуси. Однако такой сценарий он считает маловероятным, у оккупантов нет серьезных перспектив на успех.

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Об этом Малек сказал в комментарии корреспонденту "Укринформ". По его мнению, даже если наступление из РБ действительно начнется, у врага нет шансов захватить Киев.

"Если Киев не удалось взять тем профессиональным головорезам в марте, то тем более не удастся каким-то необученным зэкам. Даже Бахмут, скорее всего, не удастся захватить. О Киеве я вообще молчу", – подчеркнул политолог.

По его словам, еще менее вероятно прямое вступление армии Беларуси в войну против Украины на стороне РФ.

Беларусский диктатор Александр Лукашенко, говорит Малек, несмотря на давление со стороны Кремля, боится пойти на такой непопулярный среди населения шаг. Он опасается возможных беспорядков, в частности среди беларусских военных.

"Конечно, Путин и Лукашенко – достаточно безумные люди, которые могут пойти просто на все. Но это не значит, что это будет иметь перспективы", – сказал Малек.

Он добавил, что Путин в своих планах захватить Украину стремится достичь результатов любой ценой. Он не учитывает военную целесообразность и потери своей армии. Чтобы восполнить потери, диктатор использует мобилизацию и вербовку зэков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина полностью осознает риски, связанные с Беларусью и войсками, которые диктатор Александр Лукашенко может отправить в нашу страну. Наша разведка постоянно отслеживает ситуацию в республике и готовится к худшему сценарию.

– А в ГУР говорят, что российские оккупационные войска могут предпринять очередную попытку наступления на территории Украины одновременно с севера и востока. Впрочем, ни на одном из направлений врагу не удастся достичь своей цели.

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