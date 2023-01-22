РФ может решиться на финальную попытку взятия Киева: военный аналитик из США назвал сроки

Битва за Бахмут Донецкой области остается наиболее ожесточенной, поскольку представляет для российской армии стратегический интерес. Если они совершат прорыв в этом районе, следующими станут Краматорск и Славянск, откуда они, используя артиллерию, могут прорваться в степь

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Это представляет собой довольно серьезную угрозу, поскольку там у ВСУ нет значительных оборонительных позиций и нет большой реки вплоть до Запорожья или Днепра. Об этом рассказал военный эксперт из США Филипп Карбер, передают "Факты".

"Россияне фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямой дорогой в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку у Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открыта местность", – подчеркнул он.

При этом Карбер обозначил, что подобное наступление крайне маловероятно раньше наступления лета. Впрочем, риск остается и на середине весны.

"Если вы спросите меня, я бы поставил на то, что в конце лета они могут решиться на своего рода финальную попытку взятия Киева, чтобы свергнуть действующую власть", – подчеркнул аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Москва не скрывает своего намерения уничтожить Украину как явление. Однако, чтобы ввести в заблуждения западных партнеров Киева, Кремль до сих пор запускает месседжи о переговорах, "союзном государстве" и создании "украинского правительства в изгнании" из своих марионеток вроде кума Путина Виктора Медведчука или экс-президента Виктора Януковича.

Еще в начале 2023 года глава украинской разведки Буданов предсказал большое контрнаступление Вооруженных сил Украины в марте 2023 года. Самые горячие бои будут в марте.

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