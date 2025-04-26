РФ начала атаковать Украину новым БПЛА 'Бандероль': чем опасен

Россияне начали использовать для ударов по Украине новые беспилотные аппараты Бандероль. В частности, такие дроны применяются для атак на Одесскую область.

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О тактико-технических характеристиках нового оружия врага пока известно немного, однако из имеющихся данных следует, что этот БПЛА является скорее баражирующим боеприпасом вроде КАБ, только с реактивным двигателем. Об этом пишет украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, новые российские БПЛА "Бандероль" применяются россиянами для атак населенных пунктов в Одесской области уже как минимум несколько недель. Новый вражеский дрон развивает скорость до 400-500 км/час и оснащен реактивным двигателем.

"Известно о нем очень мало. Из открытых источников (сайт ГУР) можно понять, что это скорее не БПЛА, а баражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем. Носитель этого изделия, мощность заряда и дальность работы пока не известны. Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас мы видим первые постоянные случаи его применения", – подчеркнул Бескрестнов.

В то же время он отметил, что до сих пор остается непонятным, представляет ли новая "подделка" российского военпрома такую же опасность, как общеизвестные КАБы.

Упоминание о российском БПЛА "Бандероль" на сайте ГУР, о котором пишет Сергей "Флэш" – это его "карточка" на портале "Война и санкции" в разделе, посвященном продукции российских производителей "Кронштадт" и "КТ – Беспилотные системы". Никаких характеристик "новинки" в ГУР не обнародовали.

Не сделали этого и компании-производители "Бандероли". Команда военного портала Defense Express изучила сайты обоих российских предприятий – и не нашла там ни одного упоминания о БПЛА под названием "Бандероль". Нет в открытом доступе, утверждают журналисты, и ни одного реального фото нового дрона.

"В то же время в контексте деятельности АО "Кронштадт" за 19 февраля этого года можно найти сообщение об "успешном контрольном облете нового беспилотного летательного аппарата". Было заявлено о выполнении полетного задания и подтвержденной готовности к проведению дальнейших испытаний комплекса. Вместе с тем, остается неизвестным, о каком именно беспилотнике идет речь", – пишет Defense Express.

В то же время издание добавляет, что РФ использует для ударов по Украине ряд различных типов ударных дронов с разными ТТХ, включая дронов, не имеющих боевой части и играющих роль "приманки" для средств противовоздушной обороны.

Напомним, в конце марта стало известно, что Россия в первый месяц весны установила рекорд по атакам дронов на Украину. За месяц было выпущено 4192 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников-имитаторов.

При этом враг сменил тактику и совершал пуски с новых площадок.

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