РФ нечем похвастаться: как выглядит село, где родился новый главнокомандующий ВСУ Сырский

Российские пропагандисты подняли шум после назначения Александра Сырского на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Они решили использовать в свою пользу факты его биографии, связанные с РФ, в том числе рождение в российской деревне Новинки, обучение в военном училище в Москве и то, что его родственники до сих пор проживают в России.

И хотя рупоры Кремля утверждают, что село во Владимирской области РФ, где родился Сырский, – якобы для него "родина", на самом деле будущий главнокомандующий жил там недолго – школу он заканчивал уже в украинском Харькове. Да и похвастаться путинистам особо нечем, о чем свидетельствуют фото из якобы "родных мест" Сырского.

Как говорится в биографической справке, Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Киржакского района Владимирской области РСФСР. В 1970-х отца Сырского, военного, перевели служить в УССР, куда он уехал вместе с семьей.

Новинки – приселок, который с 2005 года входит в состав муниципального образования Кипревское сельское поселение.

По состоянию на 2021 года, в населенном пункте никто не жил.

В то же время пропагандисты из "Российской газеты" провели свое "расследование", в результате которого заявили, что Сырский родился в других Новинках – якобы в Петушинском районе.

Они даже нашли старый деревянный дом № 31 бабушки Сырского, где были прописана его мать Людмила и он сам. А семья будущего военачальника жила в квартире в соседнем военном гарнизоне "Костерево-1", где служил его отец.

С 1982 по 1986 год Сырский учился в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Окончив учебу, начал службу командиром мотострелкового взвода 426-го мотострелкового полка 25-й мотострелковой дивизии в Лубнах Полтавской области. С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии Украины в Чугуеве, затем был командиром полка этой дивизии.

В 1996 году окончил с отличием Академию ВСУ (оперативно-тактический уровень), в 2005 году – Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) с золотой медалью.

В начале 2000-х годов стал командиром 72-й отдельной механизированной бригады, базировавшейся в Белой Церкви.

В международном разведывательном сообществе InformNapalm отметили, что, хотя россияне и пытаются использовать факты биографии Сырского, чтобы приписать его к "россиянам" по факту места рождения и наличию близких родственников, проживающих в России, но в то же время признают, что он давно не общается с родней и фактически всю жизнь живет и строит карьеру в Украине.

"Человека определяет его сознание, а не его родственники. Окружение, воспитание, место рождения могут оказать определенное влияние на личность, но не всегда они определяющие. Люди, которые имеют сильную волю, часто движутся вопреки своему окружению, они сами закаляют свой характер" , – считают в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат Николай Княжицкий призвал не "нападать" на Сырского из-за российского происхождения. Парламентарий подчеркнул, что Сырский действительно героически защищал и продолжает защищать Украину.

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