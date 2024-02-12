'Ему оказали медвежью услугу': нардеп призвал не нападать на Сырского из-за российского происхождения

В своем стремлении снять главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Владимир Зеленский и ОП оказали генералу Александру Сырскому медвежью услугу, рассказывая, что и киевской, и харьковской операциями Сырский командовал самостоятельно. Очевидно, что это не так, ведь без планирования в Генштабе и привлечения разных родов войск такие операции не проводятся. В то же время неправы и те, кто ставит под сомнение патриотизм Сырского, нападая на него из-за российского происхождения.

Об этом сказал народный депутат Николай Княжицкий в своем проекте "Княжицкий. Политика". Нардеп, в частности, прокомментировал назначение Александра Сырского главком ВСУ.

Княжицкий отметил, что замена Залужного на Сырского вызвала разные слухи. Но несмотря на то, что теперь уже бывший командующий сухопутными войсками не владеет той харизмой, которую имеет Валерий Залужный, Александр Сырский – боевой генерал, героически защищающий Украину.

Нардеп указал на ошибку, которую допустил президент.

"Те, кто поддерживал Сырского (а скорее, те, кто хотел снять Залужного), оказали Сырскому медвежью услугу: они начали рассказывать о том, что и киевской, и харьковской операциями Сырский командовал самостоятельно, самостоятельно увольнял Киевщину и Харьковщину. Очевидно, это не это. да, потому что Сырский командовал сухопутными войсками, а во всех вооруженных войнах принимают участие разные роды войск, и без планирования в Генеральном штабе такие операции не проводятся", - отметил Княжицкий.

В то же время народный депутат отметил, что нельзя и преуменьшать участие Сырского в этих операциях, он действительно героически защищал и продолжает защищать Украину. И ему нужно быть благодарным, равно как большинству украинских генералов.

"В конце концов, он работал с Залужным в одной команде, хотя офис президента все время пытался приблизить Сырского и противопоставить его Залужному. На самом деле между ними этого не происходило: они консультировались, сотрудничали, имели отличные отношения", - подчеркнул Княжицкий.

Княжицкий также прокомментировал нападки на Сырского за то, чтоон родился и учился в России, и что там до сих пор живет его семья. Нардеп привел пример генерала Маннергейма, победившего российскую армию, не дав ей оккупировать Финляндию. Маннергейм, бывший по происхождению шведом, сформировался в Российской империи, получил там военное образование, воевал в российской армии. Это не помешало ему победить Россию во главе Финляндии.

"Я бы не ставил под сомнение патриотизм Сырского, все же его участие в боях – сейчас, во время освобождения Киевщины и Харьковщины, участие еще раньше в АТО, где он тоже был все время на командных должностях, свидетельствует о его патриотизме и преданности военному делу", – подчеркнул Княжицкий.

По его словам, сейчас Украина больше всего нуждается в объединении всех политических и военных сил, а также общества.

"Все, кто становятся защищать Украину, безусловно, являются украинцами. Только совместное объединение всех политических сил, всех военных сил нашего общества поможет нам победить. Было бы очень хорошо, чтобы это осознал Владимир Зеленский и его офис. И очень было бы хорошо, чтобы они, как и все наше общество, учились не на своих ошибках, а на своих победах", – констатировал Княжицкий.

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8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место глава государства назначил Сырского, а также анонсировал масштабные изменения на руководящих должностях в армии.

9 февраля Зеленский произвел замену руководству Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На должность руководителя Генштаба президент назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича, возглавлявшего Силы территориальной обороны.

12 февраля президент Владимир Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе и. Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.