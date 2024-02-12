Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе: какие решения приняли

В понедельник, 12 февраля, президент Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки с новым главкомом и начальником Генерального штаба, чтобы обсудить приоритетные вопросы, такие как линия фронта, защита критической инфраструктуры от российских атак и обеспечение армии всем необходимым. Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, приоритетные вопросы остались прежними.

"Первая Ставка в обновленном составе. Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита регионов прифронтовых, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора", – сообщил Зеленский.

Президент заслушал доклады Главкома Сырского и начальника Генерального штаба Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.

Речь шла о ситуации в Авдеевке, Купянске и на южном направлении. Также обсудили усиление защиты объектов критической инфраструктуры. Среди прочего было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп.

"Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ. Доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения. Приняли решение по увеличению количества и возможностей мобильных огневых групп", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место глава государства назначил Сырского, а также анонсировал масштабные изменения на руководящих должностях в армии.

9 февраля Зеленский произвел замену руководству Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На должность руководителя Генштаба президент назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича, возглавлявшего Силы территориальной обороны.