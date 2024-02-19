'РФ оказала огромное влияние': в Офисе генпрокурора рассказали, стреляли ли по участникам Евромайдана российские снайперы

Во время событий на Майдане в 2013-2014 годах все насильственные действия и преступления, включая убийства участников Революции Достоинства, выполнялись украинскими правоохранительными органами по указанию украинской власти и под влиянием России. Доказательств присутствия российских снайперов на Майдане нет.

Эту информацию сообщил глава департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 19 февраля, сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора. По его словам, преступления совершались именно украинскими правоохранителями, но Кремль оказал значительное влияние на принятие этих решений и на весь ход событий, происходивших в те дни на Майдане.

"Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, получавшие указания от украинской власти", – заявил Алексей Донской.

Представитель Генеральной прокуратуры подчеркнул, что конкретные факторы этого влияния будут подтверждены доказательствами, представленными в суде.

Упоминая о влиянии на организаторов преступлений низшего и среднего уровней, Донской отметил о подозрении 20 сотрудникам ФСБ России и работникам СБУ, "совместно взаимодействующих в информационной сфере".

Он заметил, что это была не только пропагандистская деятельность, но и попытка легитимизировать незаконные действия, которые устраивали украинские власти и осуществляли украинские правоохранительные органы.

"20 сотрудников ФСБ, среди которых пятеро генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", – добавил начальник департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора.

Он отметил, что фактически российская агрессия в гибридной форме началась в ноябре 2013 года, а Майдан выступил реакцией гражданского общества на этот процесс.

Алексей Донской также напомнил об одном из значимых результатов – направлении в суд осенью 2023 года обвинительного акта по ключевому делу, связанному с бывшим руководством государства: Президентом, Министром внутренних дел, Главой Службы безопасности, Министром обороны и еще 6 бывшими чиновниками. Им предъявлены обвинения в совершении серьезных и особо серьезных преступлений в отношении митингующих 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

Отвечая на вопросы журналистов, относительно истечения сроков привлечения к ответственности, Алексей Донской подчеркнул,что в делах об особо тяжких преступлениях, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, нет сроков давности. А в случаях, когда подозреваемые или обвиняемые уклоняются от следствия и суда, течение сроков давности приостанавливается.

Как сообщалось, 10 лет назад, 18 февраля 2014 года, на Майдане в Киеве начались массовые расстрелы во время протестов. Украинцы стояли со щитами и камнями против дубин, водометов и огнестрельного оружия тех, кто называл себя правоохранителями. За отказ от постсоветской модели власти отстаивая достоинство и свободу, десятки украинцев отдали свою жизнь в эти трагические дни.

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