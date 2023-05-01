РФ перебросила в Украину новых заключенных, в случае неповиновения по ним собираются открывать огонь на поражение – Генштаб

В Украине начались 432-е сутки полномасштабной войны, и в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где наши защитники стойко держат оборону. Накануне они отбили 36 атак российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где те пытаются наступать.

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Для восполнения потерь в живой силе враг перебросил на Запорожье около четырех сотен зэков, завербованных в ряды "вагнеровцев", а под Луганск – еще двести, которым угрожают расстрелом за неповиновение командирам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 1 мая.

Страна-агрессор и дальше применяет тактику террора в отношении украинцев. За прошедшие сутки ее войска нанесли пять ракетных ударов – по Краматорску, Константиновке и Павлограду. Также они совершили 27 авиаударов и 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня – по позициям наших войск и населенным пунктам, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

Вероятность нанесения Россией ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси и дальше находятся определенные подразделения ВС РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда – Сумской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Николаевка, Галагановка, Архиповка, Леоновка, Александровка на Черниговщине; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Бачевск, Сопыч на Сумщине, а также Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково на Харьковщине.

На Купянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. В то же время обстреляли из минометов и артиллерии Каменку, Красное Первое, Новомлынск, Двуречную, Лиман Первый, Кисловку, Берестовое Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области; Колодцы, Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же накануне оккупанты безуспешно наступали в сторону н. п. Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино. От их обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Зализне, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики безуспешно наступали к районам Авдеевки и Первомайского. Обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловку, Водяное и Первомайское на Донетчине.

На Марьинском направлении агрессор продолжает атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам также подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ наступательных действий не проводили, но совершили обстрелы Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. Они обстреливали Времивку, Бурлацкое, Новоселку, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Новояковловку и Каменское – Запорожской; Херсон, Одрадокаменку и Белозерку – Херсонской, где также нанесли авиаудар по Кизомысу.

Враг и дальше пытается пополнить свои потери в живой силе за счет заключенных лиц. Недавно отмечено прибытие около 400 завербованных в ЧВК "Вагнер" таких лиц – в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области.

Подобное пополнение ожидается и в районе Луганска. Известно о запланированной подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из осужденных. Подготовка продлится несколько недель. Личному составу комендантской роты, обеспечивающей охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках бегства или неповиновения.

Так называемым руководством Луганщины прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого имущества граждан Украины, оставивших временно захваченные территории области. Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава врага. Также был сбит разведывательный БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, два района базирования артиллерии и логистический центр оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Times, ссылаясь на британских военных, написало, что армии России и Украины испытывают проблемы с поставкой боеприпасов. В то же время аналитики указали, что контрнаступление ВСУ все равно произойдет.

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