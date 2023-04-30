Армии России и Украины испытывают проблемы с поставкой боеприпасов, однако контрнаступление ВСУ все равно состоится – The Times

Вооруженные силы как России, так и Украины столкнулись с нехваткой боеприпасов, заявляют западные журналисты. Однако у Украины нет другого выбора, как начать большое весеннее или летнее наступление.

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С соответствующими заявлениями выступило издание The Times, ссылаясь на британских военных. Журналисты считают, что пока что Силы обороны не готовы к активным наступательным действиям, потому что поставки Запада не могут покрыть потребности в БК.

"Боеприпасы расходуются так быстро, что Запад не успевает за ними. К счастью, в России тоже нет идей", – сказано в статье.

В The Times пишут, что украинские воины за месяц тратят больше снарядов калибра 155 мм, чем США производят за год. Российские оккупанты также тратят больше боеприпасов, чем может сделать их страна.

Тем не менее, защитники Украины оптимистично настроены и мотивированы освобождать оккупированные территории.

Второй проблемой, о которой знают западные партнеры, является преимущество россиян в воздухе. У Украины недостаточно средств ПВО, поэтому в Пентагоне сомневаются, что ВСУ удастся отвоевать все территории, которые занимает противник. В статье сказано: американская разведка предполагает, что Украина сможет освободить только небольшую часть оккупированных земель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ сообщил, что Украина приблизилась к новой волне войны, когда именно ее армия способна перехватить инициативу у оккупантов.

– Зеленский считает, что когда Силы обороны приблизятся к административным границам Крыма, российские захватчики будут убегать с полуострова.

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