'Вы увидите, как оккупанты будут убегать': Зеленский высказался об освобождении Крыма и оценил вероятность применения ядерного оружия РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что как только Вооруженные силы приблизятся к административным границам Крыма, оккупанты будут убегать из полуострова. Глава государства также сомневается в том, что страна-агрессор решиться применить ядерное оружие в ответ на деоккупацию Крыма.

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Также президент уверен, что несмотря на российскую пропаганду, при заходе ВСУ в Крым местные жители сами будут гнать оккупационную так называемую власть. Об этом Зеленский рассказал в интервью финским, шведским, датским и норвежским СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам главы государства, оккупанты создают видимость, что в Крыму у них все под контролем и несмотря на перекопанные пляжи и окопы пытаются рассказывать о начале туристического сезона. При этом Зеленский отметил, что как только ВСУ дойдут до Крыма, оккупанты будут сбегать из полуострова.

"Мы точно деоккупируем Крым, это будет легче, чем то, что происходит сейчас. Он просто себе представить не может, он 10 лет промывал мозги людям в Крыму. Вы даже не представляете, когда мы подойдем к административным границам Крыма, вы увидите, как россияне будут бежать. Они сейчас там окопы роют, перерыли весь пляж, хотя вчера говорили, что это будет туристический центр, будет красота, что они будут вкладывать миллиарды. Что они там сделали, кроме того, что захватили территорию, выгнали людей, политзаключенные, журналисты в тюрьмах. Туристического сезона нет, они давят на свое население, чтобы оно приезжало в Крым", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что жители временно оккупированного полуострова сами же погонять российских захватчиков из Крыма.

"Они будут бежать из Крыма, и будут бежать быстрее, чем с Донбасса. Они даже не представляют, что как только мы дойдем до первого села в Крыму, вы увидите, как люди выйдут на улицы и будут также гнать эту власть из Крыма. Так оно и будет", – заверил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления Вооруженным силам Украины удастся нанести поражение российской оккупационной армии. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия может вернуть временно оккупированный Крым.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, на каком сейчас этапе подготовка к контрнаступлению ВСУ. По его словам, в глобальном смысле Украина уже к этому готова. Он заявил, что украинские силы для начала контратаки ждут благоприятных погодных условий и решения командования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ войдут в Крым весной 2023 года. Теперь же он подтвердил этот свой прогноз, отметив, что все его предсказания насчет войны сбылись.

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