РФ продолжает наступление на пяти направлениях, однако серьезные потери демотивируют оккупантов – Генштаб

Российская армия настырно лезет в бой сразу на пяти Донецких направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском, поскольку не теряют надежды захватить контроль над всем регионом Донбасса. Однако здесь они натыкаются на стену Сил обороны, которые наносят им сокрушительные и значительные потери.

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Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook в ежевечерней сводке 12 марта, в результате военному командованию РФ приходится прибегать к разным способам мобилизации, компенсировав поредевшие ряды бойцов. Однако, это не особенно улучшает позиции оккупантов.

"Так, 10 марта, в Ялту, что в Мангушском районе Донецкой области, прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях", – отметили наши военные.

Поэтому из мести противник наносит массированные удары артиллерией и минометами. За последние сутки были атакованы:

на Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двухлетней, Дибровы и Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Василовка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Острое, Победа, Угледар, Времевка и Нескучное Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Под его огневое влияние попали, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка в Запорожье; Берислав и Белозерка Херсонской области и Тамарино и Очаков – Николаевской.

ВСУ напоминает украинцам, что угроза ракетных ударов остается на территории всего нашего государства. Но и Силы обороны не остаются в долгу перед агрессией захватчика.

"Авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также боеприпасов", – заключили в сводке Генштаба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что только за минувшую неделю солдаты вражеской армии потеряли в Украине около 5 тыс. 970 человек. Также украинские защитники уничтожили 338 единиц вооружения и военной техники врага.

Видимо, чтобы как-то компенсировать это потрясение, пропагандисты Кремля несколько дней подряд разгоняют фейк о том, что у ВСУ нет техники для создания полноценных подразделений. Для этого они манипулируют статьей Forbes, посвященной военной помощи Украине со стороны западных партнеров

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