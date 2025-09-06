РФ проводит принудительное политическое воспитание детей в оккупированных областях Украины – разведка Британии

Россия активно проводит принудительное политическое воспитание украинских детей на временно оккупированных территориях Украины. В процессе задействованы организации Министерства обороны РФ "Юнармия" и прокремлевское "Движение первых".

По данным британской разведки, эти структуры не только обучают детей военному делу, но и распространяют среди них пророссийскую и антиукраинскую пропаганду. Такая практика, по мнению экспертов, является частью системной политики Москвы с целью воспитания лояльного к Кремлю молодого поколения.

РФ проводит принудительное политическое воспитание детей в оккупации

"Насильственное политическое воспитание украинской молодежи российскими властями на незаконно оккупированных территориях Украины продолжается. Молодежная организация Министерства обороны России "Юнармия" и кремлевская молодежная организация "Движение первых" являются среди тех организаций, которые обучают украинских детей военным навыкам и навязывают им пророссийскую и антиукраинскую пропаганду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские органы образования стремятся противодействовать якобы "экстремизму" – термина, который российские власти определяют в широком смысле. В пособии Министерства образования РФ за 2022 год под названием "Предотвращение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" выражение "Слава Украине" объяснялось как показатель экстремизма.

Российские власти с 2022 года реализуют так называемую программу "Университетские сессии", в рамках которой детей из оккупированных регионов Украины отправляют в российские университеты, где им дают "патриотическое воспитание". Это имеет целью привить детям антиукраинское мировоззрение, а также прославлять российские военные подвиги. С 2022 года около 50 000 украинских детей посетили эти занятия в 116 российских университетах.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной Луганщине Россия ввела подготовку детей-снайперов. В течение летних профильных смен юношей и девушек учат метко стрелять на большое расстояние.

