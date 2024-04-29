Украина нуждается в средствах ПВО для защиты от атак со стороны российских окупантов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что Украина даже готова одолжить систему Patriot у других стран.

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Наразі за словами Д. Кулеби, Україна та Польща ведуться переговори щодо того, щоб системи ППО Patriot прикривали західні області.

"Зараз все реально. Але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" на їхні території ракет чи російських дронів", - сказав він.

Утім, поки тривають перемовини, у ніч проти 27 квітня у зв'язку з ракетними ударами Росії по території України Польща та країни-союзники двічі піднімали у повітря військову авіацію, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли польська сторона змушена реагувати на ракетні удари Росії по території України. Ба більше, порушення власного повітряного простору засобами ураження країни-окупанта.

Нагадаю, 4:23 24 березня сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених дальньою авіацією РФ. За даними польських військових, об’єкт увійшов у польський простір поблизу Осердова (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд. Польща поінформувала про інцидент союзників по НАТО й заявила, що вимагатиме від Росії пояснень.

Але відповіді Польщі на проліт російської ракети її територією недостатньо: не було зроблено жодних спроб її збити за наявності для цього можливостей та юридичних підстав.

На мою думку, не витримує критики пояснення представника Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковника Яцека Горишевського про те, що російську ракету не збили, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі, а спроба збити ракету несла ризик для місцевого населення.

Тобто польська сторона заявляє про те, що вони прекрасно розуміли, що ракета вдарить по території України і, відповідно, вразить інфраструктурні об’єкти…

Ба більше, поляки розуміли, що ця ракета може призвести й до загибелі мирного населення. Маючи можливості, а у польської сторони розгорнуті на кордоні системи ППО, йдеться про зенітно-ракетні комплекси, які чудово працюють по аеробалістичних та аеродинамічних цілях, поляки не доклали жодних зусиль, хоча мали повне юридичне право — порушений був їхній повітряний простір — на збиття цієї цілі. Тобто цинізм цієї ситуації просто зашкалює.

Переконаний, що подібні недружні дії щодо України провокують Російську Федерацію на ескалацію конфлікту з країнами НАТО. Ніщо так не стимулює агресора, як слабка реакція на вторгнення РФ у повітряний простір Альянсу.

Російський агресор прекрасно розуміє, що, наприклад, Польща не готова до війни з Російською Федерацією. А я нагадаю польським друзям, що в планах російського військового командування реалізація так званого Сувалкського коридору…

Це сухопутна ділянка, яка, на думку росіян, має з’єднати територію Республіки Білорусь із Калінінградською областю, російським анклавом. Проходити вона буде якраз територією Польщі та країн Балтії. І Польща першою опиниться в зоні можливого військового удару з боку Російської Федерації. Поляки цього не розуміють?

А тим часом, на тлі безпрецедентних ракетних атак окупантів, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна розглядає можливість передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони.

Дуда підкреслив, що питання передачі ракет він вже обговорив з президентом Зеленський.

"Під час двосторонньої зустрічі я та президент Зеленський обговорювали запаси ракет, які ми маємо з радянських часів. Ми говорили про можливість передати їх Україні, щоб забезпечити ППО. Я говоритиму з нашим міністром оборони, коли повернуся до Варшави", – сказав Дуда на пресконференції.

Україні необхідно створити ешелоновану систему протиповітряної оборони, щоб протистояти російським ракетним ударам та атакам дронами. Ешелонована система ППО передбачає розміщення засобів малого, середнього та великого радіусу дії за підтримки авіації.

Нагадаю, нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна знайшла понад 100 доступних американських систем Patriot в інших країнах.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав кількість Patriot, яка потрібна Україні, щоб закрити небо від обстрілів росії.