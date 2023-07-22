РФ спрятала корабли-ракетоносители: какая обстановка на юге Украины

Российская оккупационная армия держит в Черном и Азовском морях 15 кораблей. Однако все ракетоносители врага заведены в пункты базирования.

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Оперативная обстановка в южных регионах Украины остается напряженной – враг пытается усилить обстрелы прифронтовых территорий. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

В ночных атаках наблюдается определенное затишье. В ОК "Юг" допускают, что враг занимается переформатированием сил, подбирает тактику и накапливает вооружение для продолжения дальнейших атак.

В течение прошлых суток российские террористы обстреляли Бериславский район Херсонской области корректируемыми авиационными бомбами. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, враг совершил 69 артиллерийских обстрелов направив по прифронтовой Херсонщине и Николаевщине 444 боеприпаса.

От вражеских обстрелов пострадали Херсон, Антоновка, Золотая Балка и Очаков. Путинские террористы били по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Повреждены, в частности, спортзал, библиотека, магазины, административные здания. Один человек получил ранение.

В свою очередь авиация и ракетно-артиллерийские подразделения поразили сектор сосредоточения живой силы противника в Скадовском районе. В результате удара 24 оккупанта были уничтожены.

Также защитники Украины уничтожили на юге страны две пусковые установки ЗРК С-300, три единицы автобронетанковой техники и склад БпЛА. Силами противовоздушной обороны нейтрализованы 2 беспилотных разведчика "Орлан-10" и "Мерлин".

В ОК "Юг" получено подтверждение за предыдущие 3 дня боевой работы по уничтожению вражеских целей. В результате ударов было демилитаризировано 18 оккупантов, 4 составляющих ЗРК С-300, 2 единицы автотехники, среди которых командно-штабная машина и 2 склада с боеприпасами в Олешках и Новой Збурьевке.

Напомним, войска Российской Федерации утром 21 июня снова обстреляли Одесскую область. Под ударом была инфраструктура Белгород-Днестровского района.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки на Одесскую область российские оккупанты попали в два складских помещения в разных локациях района – с табаком и фейерверками. Также есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что государство-террорист Россия считает Черное море сугубо своим. Однако оно не принадлежит РФ, и страны черноморского бассейна, у которых с Украиной нормальные правовые отношения, понимают это.

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