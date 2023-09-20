РФ спрятала корабли в Азовском море, но их будут 'успешно топить', – генерал

Передислокация кораблей страны-оккупанта России из Черного моря в Азовское не гарантирует, что они не будут атакованы украинскими средствами поражения. Наоборот, украинские Силы обороны будут "успешно топить" флот врага, находящийся в акватории Азовского моря.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Пускай как можно больше кораблей заводят в Азовское море, мы выйдем на побережье и будем их там успешно топить. Ведь в Азовском море мы можем их гонять и нашими "Малюками", и воздушными дронами, и артиллерией, и много чем еще", – подчеркнул он.

"Мы сможем достать любой российский корабль, любое судно в акватории Азовского моря", – заверил генерал.

Вместе с тем он подчеркнул, что целью номер один являются носители ракет "Калибр", которыми враг атакует Украину. "Одну подводную лодку уже уничтожили. Надо бить дальше, в том числе ракетные катера", – сказал Романенко.

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Он также пояснил, что десантные корабли, переброшенные оккупантом в Азовское море, не могут быть предназначены для атак на Силы обороны Украины.

"Десантные корабли не обладают серьезным оружием для поражения. Они обеспечивают вопросы перевозки. Если мосты будут разбиты, то они должны будут обеспечить разнообразные логистические доставки. Но как только они будут подходить ближе, мы будем их накрывать", – пояснил генерал.

Полную версию интервью с Игорем Романенко вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в пресс-службе ВМС сообщили, что после успешных атак на два российских корабля на территории Крыма оккупанты вывели три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское. Таким образом враг намерен защитить их от будущих атак Сил обороны Украины.