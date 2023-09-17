Россия перебросила большие десантные корабли с Черного моря в Азовское: в ВМС заметили, что это их не спасет

После повреждения двух кораблей РФ на судоремонтном заводе во временно оккупированном Крыму российские оккупанты вывели три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское. Однако суда Черноморского флота и дальше будут подвергаться атакам.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Он пояснил, что эти процессы касаются освобождения территорий Украины, поэтому будут продолжаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также, по словам Плетенчука, поврежденный в Севастополе большой десантный корабль "Минск" уже не удастся починить, учитывая состояние, виды поражения и возраст.

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Напомним, это судно, а также подлодка "Ростов-на-Дону", которую захватчики использовали для запусков ракет "Калибр" по Украине, атаковали украинские войска в ночь на 13 сентября. Для дальнейшей эксплуатации они не пригодны.

Утром 13 сентября в минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В атаке обвинили украинскую армию.

Впоследствии поражение большого десантного корабля и подлодки захватчиков подтвердили в ГУР МОУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Надводный беспилотник Службы безопасности Украины "Морской малыш" 14 сентября подбил российский ракетный корабль "Самум". Дрон попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, и ракетоносец потерял ход.

– Впоследствии в сеть попали фото, показывающие, как российский малый ракетный корабль "Самум", пострадавший от атаки дрона "Морской малыш", буксуют в порт. Очевидно, своим ходом он уже не способен плыть, хотя минобороны РФ утверждало, что "атака была отбита".

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