Экспериментальный дрон "Морской малыш" подбил российский ракетный корабль "Самум": подробности

Надводный беспилотник Службы безопасности Украины "Морской малыш" 14 сентября подбил российский ракетный корабль "Самум". Дрон попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, и ракетоносец потерял ход.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в СБУ. "Бавовну" украинский дрон устроил недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Украинской стороне известно, что россиянам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5–2 метра.

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Известно, что малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум" – это МРК на воздушной подушке в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Является самым большим в своем подклассе быстроходным боевым кораблем, использующим гидродинамическую платформу.

По итогам 2016 года россияне выбрали "Самум" лучшим кораблем второго ранга своего Черноморского флота.

СБУ ранее показала специальные надводные дроны "Морской малыш". Sea Baby стали результатом многомесячных разработок, начавшихся сразу же после полномасштабного российского вторжения в Украину.

В интервью CNN глава СБУ Василий Малюк назвал это уникальной разработкой своего ведомства.

"Ни одна частная фирма не была к этому привлечена. С помощью этих беспилотников мы недавно произвели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG", – рассказывал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 августа 2023 года морской надводный дрон атаковал российский "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Сообщалось, что судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять боевые задачи.

– 5 августа морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива. Российские СМИ опубликовали фото поврежденного судна. Танкер получил пробоину в зоне машинного отделения.

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