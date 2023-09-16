Буксируют в порт: появилось фото российского корабля 'Самум' после удара дрона 'Морской малыш'

В сеть попало фото, показывающее, как малый ракетный корабль "Самум", пострадавшийот атаки дрона "Морской малыш", буксируют в порт. Очевидно, своим ходом он уже не способен плыть, хотя минобороны РФ утверждало, что "атака была отбита".

Дата съемки неизвестна, однако в сети утверждают, что фото было сделано именно после атаки "Морского малыша" на "Самум". Накануне источники OBOZREVATEL в Службе безопасности Украины сообщили, что дрон попал в заднюю правую часть ракетоносца, тот получил значительные повреждения и потерял ход.

В итоге российским военным пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом (разница погружения носом и кормой. – Ред.) на корму и креном на правый борт.

Он был поражен 14 сентября недалеко от входа в Севастопольскую бухту. Для атаки СБУ использовала экспериментальный образец надводного морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Атаку на "Самум" надводным дроном подтвердило минобороны РФ, но заявило, что она якобы была отбита. В СБУ в свою очередь заявили, что против российского ракетоносца был применен надводный беспилотник "Морской малыш" (Sea Baby).

– 13 сентября в оккупированном Севастополе был атакован судоремонтный завод российских оккупантов, в результате были повреждены два судна: подлодка-ракетоноситель "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", стоявшие на ремонте в сухом доке.

– По данным Sky News, Украина ударила по ним британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

– Ночью 14 сентября контрразведка СБУ и ВМС уничтожила возле Евпатории российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" за 1,2 млрд долларов. По цели отработали дроны и ракеты "Нептун".

– Утром 14 сентября ВСУ поразили два патрульных корабля ЧФ РФ проекта "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря, где враг ведет боевое дежурство.

– По данным разведки Британии, попытки РФ восстановить корабли, получившие катастрофические повреждения, потребуют много лет и сотен миллионов долларов. Кроме того, вывоз обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы, а потеря "Ростова" лишила ЧФ РФ одной из его четырех подводных лодок, способных нести крылатые ракеты.

– Все базы ЧФ России оказались "под угрозой", что стало серьезным шагом к деоккупации Крыма. Подробнее об этом читайте в материале.

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