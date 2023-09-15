Разведка Британии оценила, сможет ли РФ восстановить поврежденные атакой на Севастополь корабли

Попытки России восстановить корабли, поврежденные атакой на оккупированный Севастополь, скорее всего, потребуют много лет и сотен миллионов долларов. Хотя минобороны РФ преуменьшает ущерб, очевидно, что десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" получили катастрофические повреждения.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 15 сентября. Там напомнили, что утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота РФ.

"Минск" и "Ростов-на-Дону" были атакованы во время прохождения технического обслуживания в сухих доках, отметили в ведомстве.

"Несмотря на то, что министерство обороны России преуменьшает ущерб, нанесенный судам, данные из открытых источников указывают на то, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов", вероятно, получил катастрофические повреждения. Любые попытки вернуть подлодку в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов", – говорится в сводке.

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В британской разведке также отметили, что существует реальная вероятность того, что сложная задача по вывозу обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед ЧФ РФ серьезную проблему в поддержании технического обслуживания флота.

Потеря "Ростова" лишает ЧФ РФ одной из его четырех подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, которые сыграли важную роль в нанесении ударов по Украине и проецировании российской мощи через Черное море и Восточное Средиземноморье, отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 сентября в оккупированном Севастополе произошли взрывы на судоремонтном заводе оккупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие является основной площадкой для постройки и ремонта судов Черноморского флота РФ.

– Огонь охватил два судна: дизель-электрическую подлодку "Ростов-на-Дону" и БДК "Минск". Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

– По данным Sky News, Украина ударила по кораблям ЧФ РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

– Атака на Севастополь вызвала истерику у пропагандистов Кремля. В частности, Владимир Соловьев призвал атаковать западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

– Ночью 14 сентября котрразведка СБУ и ВМС уничтожили возле Евпатории российский комплекс ПВО "Триумф" за $1,2 млрд. По цели эффективно отработали БПЛА и ракеты "Нептун".

– Утром 14 сентября ВСУ поразили два патрульных корабля РФ проекта "Василий Быков". Атака на флот оккупантов произошла в юго-западной части Черного моря, где враг ведет боевое дежурство.

– Как объясняет Игаль Левин, Украина бьет по российским БДК, поскольку именно они призваны спасти логистику оккупантов в тот момент, когда ВСУ перережут железнодорожную ветку, идущую через Токмак.

– Все базы Черноморского флота РФ оказались "под угрозой", что стало серьезным шагом к деоккупации Крыма. Подробнее об этом читайте в материале.

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