Над Украиной ночью сбили 27 из 49 вражеских дронов, остальные тоже не достигли своих целей

Защитники неба ночью 16 декабря уничтожили над Украиной 27 российских дронов разных типов. Еще почти два десятка БПЛА тоже не достигли своих целей благодаря противодействию средств радиоэлектронной борьбы.

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Противовоздушная оборона работала в шести регионах. О деталях атаки, которая продолжалась с полуночи понедельника, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал Украину 49 ударными беспилотниками Shahed и других типов из районов российских городов Брянск и Орел.

Воздушное нападение отражали украинские зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. По состоянию на 08:30 защитники сбили 27 российских дронов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Три БПЛА – в воздухе! Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", – сообщили военные

В небе над Сумщиной ночью зенитчики сбили семь "Шахедов". Утром один вражеский БЛПА был уничтожен над Днепропетровщиной. Также три российских дрона обезвредили в Хмельницкой области, а в Черкасской – 14.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 декабря РФ атаковала Украину ракетой С-300 и запустила 108 дронов. Защитники неба сбили 56 российских БПЛА, еще 49 были локационно потеряны, а три вернулись в РФ.

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