Воздушное сражение длилось 13 часов: защитники неба сбили 56 российских дронов, еще 49 локационно потеряно

Страна-агрессор Россия не прекращает воздушные атаки на Украину и в ночь на 15 декабря применила для этого 109 средств нападения, среди которых ракета. По состоянию на 08:30 воскресенья защитники неба сбили 56 ударных дронов, остальные тоже не достигли заданной врагом целей.

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ПВО работала в десяти регионах 13 часов, ведь именно столько продолжалась эта вражеская атака (с 19:00 субботы). В Воздушных силах ВСУ рассказали детали.

Отмечается, что агрессор атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108 "Шахедами" и БПЛА других типов из российских городов Курск, Орел, Брянск и Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Они сбили 56 российских дронов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Благодаря активному противодействию Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей ( локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.

"Из-за падения сбитых БПЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, пострадавшим оказывается помощь", – говорится в сообщении.

В частности, в результате дроновой атаки РФ утром 15 декабря получил повреждения инфраструктурный объект в Николаеве, там пострадали двое работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 декабря Россия атаковала Украину 132 ударными БПЛА, из которых защитники неба сбили 58. Еще 72 вражеских дрона не достигли своих целей (были локационно потеряны), а два вернулись в Россию.

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