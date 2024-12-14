Россия снова атаковала Украину: Силы обороны уничтожили 58 вражеских дронов-камикадзе, свыше 70 – локационно потеряны

В ночь на 14 декабря Россия устроила новую дроновую атаку на украинские города и села, запустив 132 БпЛА. Силы обороны уничтожили 58 вражеских дронов-камикадзе.

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Еще более 70 были локационно потеряны, а два улетели домой, в РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Во время ночной атаки враг атаковал Украину 132 ударными беспилотниками типа "Шахед" и дронами других типов. Запускали их оккупанты из районов российских Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска и Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеские беспилотники не достигли своих целей (локационно потеряны), два — вернулись в Россию", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Воздушных силах отчитались о сбитии ночью и утром 13 декабря 80 крылатых и одной баллистической ракеты (в общей сложности враг запустил 94 ракеты разных типов). А из 193 разнотипных дронов, примененных врагом, сбить удалось 80, еще 105 под влиянием средств РЭБ не достигли своих целей. Вдобавок ко всему пять дронов вернулись обратно в Россию, а один улетел в Беларусь.

Для Прикарпатья, как сообщили в Ивано-Франковской ОВА, эта атака была самой масштабной с февраля 2022 года, а президент Украины Владимир Зеленский отнес ее к одному из самых массированных российских ударов по украинской энергетике.

В МАГАТЭ отреагировали на массированную атаку по энергетике Украины. Там выразили обеспокоенность по поводу безопасности украинских атомных электростанций на фоне очередных атак российских террористов. Однако в заявлении организации ни словом не упоминается страна-агрессор Россия, которая атакует энергетику в нарушение всех международных норм.