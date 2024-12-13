Самая массированная атака на Прикарпатье с начала полномасштабной войны: спасатели показали, как боролись с огнем. Фото

Утром 13 декабря российские войска совершили самую массовую с начала полномасштабной войны воздушную атаку на Прикарпатье. Российскими ударными дронами и ракетами разных типов были поражены объекты критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.

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Об этом заявила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. А спасатели, оперативно ликвидировавшие пожары в местах прилетов, показали, как боролись с огнем.

"Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфрастурктуры. Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, – без пострадавших", – отметила она

По словам Онищук, благодаря силам ПВО, которые отчаянно отражали атаку, удалось предотвратить еще большие разрушения.

В то же время на местах, куда российские средства поражения долетели, вспыхнули пожары. Их оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

"Враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковском районе. Пожары, вызванные обстрелами, были оперативно ликвидированы спасателями. Также на местах падения обломков в разных районах области работают мобильно-оперативные группы ГУ ГСЧС в области. В который раз призываем реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности", – отметили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Напомним, утром 13 декабря Россия запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры", "Кинжалы" и ударила баллистикой. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в это утро враг совершил "один из самых масштабных ударов по энергетике".

Захватчики запустили 287 средств воздушного нападения: 193 БпЛА разных типов и 94 ракеты, среди которых баллистика. Силы обороны отразили атаку, уничтожив 81 ракету и 80 дронов.

Впрочем, врагу удалось нанести серьезный ущерб энергосистеме: из-за российских ударов по ТЭС в Украине отключения света резко усилили.