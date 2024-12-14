Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) выразило обеспокоенность по безопасности украинских атомных электростанций на фоне очередных атак российских террористов на энергетическую инфраструктуру Украины. Однако в заявлении организации ни словом не упоминается страна-агрессор Россия, которая наносила эти удары.

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Заявление Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси о ситуации в Украине обнародовал сайт организации. Гросси подчеркнул, что подобные атаки могут повлиять на ядерную безопасность реакторов.

Рафаэль Мариано Гросси заявил, что утром 13 декабря несколько реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС были вынуждены снизить мощность из-за новых ударов по энергетической системе Украины. Это уже третий случай за последний месяц, когда из-за авиационного налета атомные станции меняют режим работы.

Он также рассказал, что одна из миссий МАГАТЭ, развернутая в Украине, была вынуждена скрыться и сообщила, что слышала взрывы на среднем расстоянии от АЭС.

Кроме того, персонал на Южноукраинской АЭС зафиксировал пролет военных объектов в 300 метрах от станции.

"Растущая нестабильность энергетической инфраструктуры Украины вследствие частых военных атак существенно влияет на способность обеспечивать безопасную работу атомных электростанций", – заявил Гросси.

Директор МАГАТЭ также рассказал о состоянии реакторов. По его словам, по состоянию на утро 13 декабря из девяти украинских реакторов пять были вынуждены снизить мощность. Один из них временно отключен от сети по указанию оператора. Остальные работают ниже номинальной мощности из-за повреждений, нанесенных энергетической инфраструктуре в результате ударов в конце ноября.

Несмотря на это, три реактора впоследствии вернулись к номинальной мощности. По предварительным данным, прямое повреждение атомных станций во время последней атаки не зафиксировано. Однако несколько энергетических линий остаются отключенными после ударов, нанесенных 28 ноября.

Гросси указал на риски для ядерной безопасности из-за таких ударов. Он подчеркнул критическую необходимость обеспечения стабильного питания АЭС как для передачи производимой электроэнергии, так и для поддержки охлаждения реакторов.

"Растущая хрупкость электрической инфраструктуры означает, что атаки могут повлечь значительные колебания в сети, что может повлиять на доступность систем безопасности, уменьшить глубину защиты и повлиять на ядерную безопасность реакторов. Наличие и стабильность внешнего электроснабжения продолжает оставаться одной из главных проблем ядерной безопасности на протяжении всего вооруженного". конфликта", – сказал Гросси.

Понимая как никто всю серьезность ситуации и осознавая вред, который наносят удары российских захватчиков по объектам энергетической инфраструктуры и стоящие за этим риски, гендиректор МАГАТЭ избегает прямого указания на Россию как на источник страшной угрозы, а войну в Украине он продолжает называть. конфликтом".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря Россия после ночной дроновой атаки совершила по Украине и ракетные удары, в частности баллистику. Их целью стала энергетическая инфраструктура и транспортные сети, в том числе на западе страны. Президент Владимир Зеленский заявил, что это была одна из самых массовых атак на энергетику страны за последнее время: враг запустил 93 ракеты разного типа и почти 200 дронов.