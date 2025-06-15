РФ ударила по офисам американского Boeing в Киеве – FT

Во время одного из недавних массированных ударов по Киеву Россия сильно повредила здание, в котором располагались офисы американской компании Boeing. И представители компании, и украинские чиновники предполагают, что этот удар мог быть преднамеренным.

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Несмотря на все усилия россиян, работа киевского офиса этого американского гиганта продолжилась без сбоев. Об атаке рассказало издание Financial Times.

"Здание, используемое компанией Boeing в Киеве, было сильно повреждено в результате недавней масштабной атаки России, которая, похоже, нанесла умышленный удар по американской аэрокосмической компании, сообщают шесть источников, знакомых с ситуацией, и подтверждают фотографии, которые получила Financial Times. По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и председателя Американской торговой палаты в Украине (ACC), здание было среди целей, по которым пострадали в воскресенье вечером во время одного из самых интенсивных обстрелов войны", – говорится в материале.

Издание добавляет, что последствия этой атаки были зафиксированы на кадрах, обнародованных Государственной службой по чрезвычайным ситуациям: на фото, которые проверили журналисты, виден пожар, который тушат спасатели, а также серьезные разрушения.

Издание обратилось за комментарием относительно удара в пресс-службу компании. Однако представитель Boeing отказался комментировать нападение, отметив, что компания придает приоритет безопасности своих сотрудников, ни один из которых не пострадал во время бомбардировки. Он также высоко оценил "стойкость персонала", который продолжал работу в сложных и опасных условиях – как делает это на протяжении всего времени полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Представитель высоко оценил стойкость персонала, который работал в сложных и опасных условиях.Компания работала более 1000 человек по всей Украине и продолжала работать в основном беспрепятственно в стране, несмотря на более трех лет полномасштабной войны России, сказал о

Boeing является одним из самых известных американских инвесторов в Украине, имеет более 1 000 работников и тесно сотрудничает с украинским "Антоновым", в частности в оборонном секторе. С начала этого года ведутся обсуждения по созданию новых совместных предприятий с участием этой американской компании.

Как рассказал Financial Times заместитель гендиректора Boeing по вопросам деятельности в Украине Андрей Корягин, несмотря на повреждение здания в Киеве, которое использует компания, уже на следующий день после атаки не было "ни одного сбоя в работе". А еще один представитель компании отметил, что Boeing активно набирает новых сотрудников в Украине. В частности, как следует из объявления о вакансии от 2 июня, компания ищет менеджера по проектированию интерьера и сертификации самолетов для работы в Киеве.

В издании предположили, что "очевидное нацеливание на такую известную американскую компанию и нанесенный ей ущерб на украинской земле могут разозлить президента Дональда Трампа", который и без того все чаще говорит о "разочаровании" в Москве.

"Пощечина" со стороны Путина лично Трампу в виде откровенной атаки на американскую компанию в Украине стала очередным свидетельством нежелания России завершать свою агрессивную войну.

"Российские удары по американским компаниям в Украине – это еще один пример игнорирования Путиным мирных усилий США. Тот факт, что Россия атакует американский бизнес, подчеркивает важность дальнейшего участия США – как в мирных усилиях, так и в безопасности Украины и остальной Европы", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Financial Times.

Журналисты же добавили, что эта атака вызывает вопрос, приняла ли Москва решение системно атаковать не только украинскую оборонку, но и западные компании, связанные с оборонным и авиационным секторами Украины.

"Западные чиновники предупредили об эскалации кампании российского саботажа и подрывной деятельности против американских и европейских целей по всей Европе. Многие из них связаны с западной помощью, поставляемой Украине, а также с компаниями, которые производят или поставляют оружие и другие материалы в страну, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS)... В прошлом году Boeing и Антонов подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей сотрудничества над проектами, связанными с обороной. Это сотрудничество было дополнительно обсуждено на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, когда министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со Стивом Паркером, главным исполнительным директором, главным операционным директором и исполняющим обязанности президента Boeing по вопросам обороны, космоса и безопасности", – напоминает издание.

Как рассказывал после упомянутой встречи Умеров, обсуждалось прежде всего сотрудничество в производстве боеприпасов и систем воздушного удара.

"Особое внимание стороны уделили перспективе совместного производства беспилотных авиационных систем", – сообщали в Министерстве обороны Украины.

Удар по зданию Boeing стала одной из все большего перечня российских атак на промышленные объекты в Украине, что включает неоднократные удары по заводам Антонова, электростанциям и подстанциям, а также объектам оборонного производства. Украинские чиновники в разговоре с журналистами издания подчеркнули, что эти атаки являются частью усилий Москвы, направленных на ухудшение способности страны производить и ремонтировать оружие.

В Financial Times также отметили, что с начала полномасштабной войны, почти половина американских компаний, работающих в Украине, сообщили о повреждении или уничтожении своих объектов.

"Завод Coca-Cola в Киевской области был оккупирован российскими войсками и разрушен в начале вторжения 2022 года. Запас виски Jack Daniel's, хранившийся на этом объекте, оказался полезным: когда российские солдаты его обнаружили, они выпили его весь и спрятались, что замедлило их продвижение к столице, сказал президент АТП Энди Гундер. В 2014 году, во время первого тайного вторжения России на восток Украины, ее войска захватили объект, принадлежащий сельскохозяйственному гиганту Cargill. Позже компания потеряла еще один объект из-за российских войск в юго-центральном городе Каховка", – привели примеры уничтоженных мощностей американских компаний в Украине журналисты.

Напомним, российская массированная воздушная атака в ночь на 10 июня стала одной из самых интенсивных за всю войну. Тогда российская армия выпустила 315 беспилотников, две баллистические ракеты и пять крылатых ракет по целям в Киеве, Одессе и других городах Украины. В российском МО усиление террора против гражданских украинцев назвали "ответом" на спецоперацию СБУ "Паутина", в результате которой была уничтожена треть стратегических истребителей РФ.

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