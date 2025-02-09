РФ усилит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях: в ЦНС раскрыли детали

В весенний период российские захватчики планируют усилить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Таким "призывом", а также рекрутингом наемников и мигрантов российские власти пытаются перекрыть серьезные потери путинской армии на фронте.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что враг постоянно оказывает психологическое давление на мужчин призывного возраста.

Таким образом агрессор пытается заставить их подписывать контракты под угрозой арестов, конфискации движимого и недвижимого имущества или депортации из родного города в депрессивные регионы РФ.

"Отдельная категория, на которую ориентируются российские военкоматы на ВОТ, – это мигранты. Граждане стран Центральной Азии, приехавшие на ВОТ зарабатывать деньги. Сейчас их активно начинают прорабатывать с целью заключения контракта с ВС РФ", – говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что принудительная мобилизация граждан Украины на оккупированных территориях противоречит статьям 49 и 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно этим нормам, оккупанты не имеют права принуждать гражданских служить в своей армии и т. д.

"Конечно, правила и законы для россиян ничего не стоят. Центр национального сопротивления в очередной раз призывает местное население избегать какого-либо контакта с оккупационными структурами. Фиксируйте и документируйте факты принудительного вовлечения в ряды РОВ. Кроме того, продолжайте информировать нас о преступлениях представителей оккупационных войск. Передавайте чувствительную информацию об их деятельности, расположении, передвижении и т. д.", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что Украина при поддержке цивилизованного мира продолжает борьбу за восстановление справедливости и защиту прав каждого гражданина, вынужденно находящегося под российским оккупационным режимом. Поэтому каждый дополнительный зафиксированный случай является шагом к освобождению нашей земли.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники подвергают "дедовщине" незаконно мобилизованных с временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей. Они находятся в воинской части на территории временно оккупированного Крыма.

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