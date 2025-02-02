Жесткая 'дедовщина': что происходит с украинцами, которых Россия незаконно мобилизовала. Видео

Россияне подвергают "дедовщине" незаконно мобилизованных с временно оккупированных территории Херсонской и Запорожской областей. Они находятся в воинской части на территории временно захваченного Крыма.

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Украинцы подвергаются избиениям, психологическому давлению и издевательствам. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины в воскресенье, 2 февраля. Там также опубликовали соответствующее видео.

Сержантами к незаконно мобилизованным украинцам назначили выходцев с Кавказа, которые разжигают межэтническую рознь, систематически устраивают избиения граждан Украины, подрывают в казармах обучающие гранаты, создают невыносимые условия пребывания.

Кроме того, незаконно мобилизованные из ВОТ Украины должны наблюдать за ежедневными намазами кавказских "командиров". Также жалуются на ужасающее и недостаточное питание.

В ГУР напомнили, что с 31 октября по 31 декабря 2024 года Россия на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей принудительно мобилизовала около 300 мужчин. Незаконный призыв на оккупированных территориях – очередное военное преступление государства-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 126 тыс. солдат из "специального контингента". Именно на них Кремль сейчас делает ставку в войне против Украины.

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