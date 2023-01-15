РФ увеличила корабельную группировку в Черном море: сейчас там 6 ракетоносителей, один из них – подводный

Государство-террорист Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 16 единиц. Среди них 6 ракетоносителей, причем один – подводный.

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Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в Facebook Оперативного командования "Юг". В ведомстве отметили, что количество ракет "Калибр" на указанных кораблях может достигать 44 единиц, но с учетом израсходованных накануне – сейчас около трех десятков.

Военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские военные преступники 14 января использовали для атаки по территории Украины около половины из 36 ракет "Калибр", находящихся на кораблях-носителях в Черном море. Не исключается угроза нового ракетного удара.

Также, по словам Гуменюк, предположительно враг может активизировать разведку с помощью БПЛА или запустить ударные иранские дроны-камикадзе.

В общей сложности (по информации на 18:30 14 января), враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 10 пусков управляемых авиационных ракет. Силы обороны сбили 18 крылатых и семь управляемых авиационных ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 января войска РФ совершили массированную ракетную атаку по Украине, одна из ракет прилетела в жилую многоэтажку в Днепре, убив более 20 и ранив более 70 мирных жителей. В российском минобороны открыто хвастаются этим терактом;

– во время атаки на Украину в субботу, 14 января, в многоэтажку в Днепре попала российская ракета Х-22, запущенная оккупантами из района Курской области. В настоящее время у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.

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