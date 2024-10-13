РФ вдвое уменьшила активность авиации в Сумской области: названа причина

Страна-агрессор начала вдвое меньше применять авиацию и дроны для обстрелов Сумской области. Причиной этого стало ухудшение погоды.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник. Впрочем, враг начал более интенсивно использовать КАБ, FPV-дроны и делать сбросы с беспилотников.

"Мы наблюдали, что когда была большая облачность, снизилось практически вдвое применение врагом именно авиационной техники, – рассказал Мысник.

Военный отметил, что посредством беспилотников российские войска, в частности, проводят разведку в Сумской области.

"Без разведки артиллерия не действует даже сейчас", – резюмировал он.

Напомним, что минувшей ночью российская оккупационная армия продолжала терроризировать жителей Сумской области регулярными обстрелами. В течение ночи враг атаковал регион дронами, авиабомбами и ракетами.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удары КАБами по жилому сектору Купянска Харьковской области. В результате обстрела погиб 67-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!