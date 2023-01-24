РФ за последние месяцы перебросила в Украину десятки тысяч военных: в США оценили, повлияло ли это на ситуацию на фронте

За последние несколько месяцев Россия направила десятки тысяч новых военнослужащих для усиления линии фронта в Украине. Но плохо обученные и экипированные "мобики" мало что изменили в боях.

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Об этом 23 января заявил высокопоставленный военный представитель США. Его слова процитировало издание CNN.

Он отметил, что новые оккупанты начали прибывать на поле боя после заявленной Россией мобилизации 300 000 военнослужащих в октябре 2022 года.

По словам чиновника, страна-агрессор РФ направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих подразделений вместо организованных и сплоченных частей.

"Войска мало что изменили в войне, прибыв на передовую плохо экипированными и плохо обученными, и бросились на поле боя", – констатировал военный представитель США.

На встрече "Рамштайн-8" 20 января глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что Россия в ходе войны против Украины потеряла "значительно более 100 000" военных, включая убитых и раненых в бою. Хотя на тот день, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии в Украине составляли уже 119 300 солдат и офицеров убитыми.

Ныне РФ продолжает с торжественными церемониями на фоне портретов российского диктатора Владимира Путина отправлять резервистов, набранных во время частичной мобилизации войск, направленной на поддержку войны против Украины.

"Россия объявляла мобилизацию. Они хотели собрать 300 тысяч человек. По моему мнению, им удалось накопить где-то 200-250 тысяч. Поэтому они заменяют человеческие потери, но и эти потери огромны", – добавил генерал Милли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке Британии отметили, что Россия рассматривает возможность размещения небольшого количества Т-14 "Армата" в Украине – своих новых основных боевых танков. Эксперты такое решение оккупантов назвали рискованным, ведь техника не соответствует параметрам, о которых заявляют пропагандисты.

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