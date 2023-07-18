РФ заблокировала доступ к гуманитарной помощи ООН около четырем миллионам украинцев

Организация Объединенных Наций вместе с западными партнерами с начала 2023 года предоставила разнообразную гуманитарную помощь пяти миллионам жителей нашей страны, пострадавшим от российской агрессии. Но вместе с тем, из-за преступных действий государства-террориста, еще около 3,7 миллиона украинцев не могут получить помощь.

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Об этом сообщает Укринформ. Такие данные во время заседания Совета Безопасности ООН раскрыла заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"ООН и гуманитарные партнеры продолжают реагировать на печальные последствия войны, предоставив гуманитарную помощь в этом году около пяти миллионам людей", – сказала Дикарло.

По ее словам, в этом году к фронту уже было организовано более 65 межагентских конвоев.

Однако, как утверждает Дикарло, Россия продолжает препятствовать работе гуманитарных агентств.

"К сожалению, нехватка гуманитарного доступа к контролируемым Россией регионам Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей лишает около 3,7 млн человек очень нужной помощи", – отметила представитель ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия поставила под угрозу жизнь 400 миллионов человек. Причиной послужило то, что РФ прекратила действие зернового соглашения 17 июля. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наиболее критическая ситуация – в таких странах Африки и Азии как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить зерновое соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Вероятно, мы сделаем шаги в телефонном разговоре с Путиным, не дожидаясь августа", – сказал он.

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