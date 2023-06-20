РФ задумала перебросить курсантов-артиллеристов на оккупированные территории Украины – ЦНС

Страна-агрессор Россия задумала отправлять курсантов военных вузов на временно оккупированные территории на юге и востоке Украины. Перед этим они якобы пройдут подготовку на границе с Украиной.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в понедельник, 19 июня. Как отмечается, курсантов 3 и 4 курсов "Михайловской военной артиллерийской академии" (Санкт-Петербург) планируют отправить в распоряжение группировки прикрытия государственной границы.

На курсантов возложат выполнение специальных задач подготовки командиров орудий (минометов, БМ) и артиллерийских взводов. После этого, согласно информации ЦНС, их задумали отправлять в Украину.

Какие именно задачи будут выполнять эти оккупанты на территории захваченных Россией украинских городов в организации не уточнили.

В то же время, по данным Центра нацсопротивления, в Брянскую и Белгородскую области для прикрытия границы на передовые позиции отправят всех выпускников высших военных учебных заведений. Это будет сделано с целью "пополнения некомплекта командного состава в воинских частях".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в российской оккупационной армии сохраняются серьезные проблемы с моральным духом и состоянием командования передовых подразделений. Войска РФ продолжают использование "заградительных сил" для стрельбы по отступающим солдатам.

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