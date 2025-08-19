РФ запустила баллистические ракеты по Одессе: раздались взрывы

Вечером во вторник, 19 августа, российские оккупационные войска ударили баллистическими ракетами по Одессе. В городе прогремели мощные взрывы.

Об угрозе баллистики перед этим предупредили Воздушные силы ВСУ. По данным мониторинговых каналов, противником были применены две баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма.

"В городе слышен взрыв!" – написал городской голова Геннадий Труханов.

Местные паблики сообщают о зареве на месте попадания.

Дополняется

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 18 августа, массированно атаковали Одессу "Шахедами". Возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания.

В ГСЧС Украины отметили, что к ликвидации пожара привлекли более ста спасателей, добровольцев, бойцов Нацгвардии и местных пожарных команд.

