РФ запустила фейк о масштабных потерях Украины в войне: впутали 'Моссад'

Пропагандистские СМИ России распространили очередной фейк – на этот раз о масштабных потерях украинской армии на фронте. При этом они сослались на статистику отлученную от Ведомства разведки и специальных задач Израиля.

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Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi). Примечательно, что в прокремлевских СМИ говорится, что потери их армии значительно меньше.

Так, пророссийские издания, ссылаясь на турецкие медиа Hurseda Haber, распространили ложную информацию о том, что в войне с Россией ВСУ потеряли около 157 тысяч человек, а армия оккупантов – всего 18 тысяч. Кроме того, было указано, что в Украине погибло 3000 "наемников США".

Такие данные Hurseda Haber получили якобы от Ведомства разведки и специальных задач Израиля "Моссад". Однако, специалисты фактчекингового проекта "Без лжи" сообщили, что израильская разведка не занимается подсчетом потерь армий в войне, в которой не принимает участия. "Моссад" не выступал с заявлениями о потерях украинской армии за все время войны.

Важно отметить, что данное турецкое издание считается "желтой прессой", к тому имеет антизападную позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый случай распространения фейков Россией. Так, американский журналист Сеймур Херш заявил, что на ВМС США предлагали применить подлодку для атаки на "Северные потоки", а ВВС – бомбы с дистанционным взрывателем. Российские СМИ сразу же распространили данную информацию, однако, очевидно, что это фейк.

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