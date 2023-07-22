Rheinmetall изготовит для Украины 300 тыс. снарядов для зениток Gepard: поставки начнутся уже в этом году – Bild

Немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall намерена изготовить 300 тысяч снарядов для Gepard, 40 тысяч из которых будут поставлены в этом году. С этой целью Rheinmetall установил новую производственную линию на своем заводе.

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Таким образом, поставки боеприпасов Украине должны быть ускорены. Об этом сообщает Bild.

В частности, новая линия была установлена на своем заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) за несколько месяцев, обычно занимающего годы.

Первые снаряды в ближайшее время поступят в передовые части. В общей сложности Rheinmetall планирует поставить 300 тыс. снарядов, 40 тыс. из них будут поставлены в этом году.

В немецких вооруженных силах системы Gepard уже были выведены из эксплуатации, а запасы боеприпасов были на нуле, поскольку производились они в 80-х годах. В то же время, украинская армия активно применяет их, в частности для борьбы с дронами-камикадзе, что приводит к высокой затрате боеприпасов.

Напомним, генеральный директор Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall сможет защитить свой завод в Украине от российских атак.

Ранее Паппергер сказал, что завод заработает уже в октябре 2023 года. Предприятие будет действовать в западной части страны и будет не только производить танки и другую бронетехнику, но и учить украинцев обслуживать ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Rheinmetall также работает над созданием центра обслуживания военной техники, переданной Украине в рамках военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.

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