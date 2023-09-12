Рисковали жизнью: в ВМС раскрыли новые детали спецоперации по взятию под контроль 'вышек Бойко'

Операция по установлению контроля над "вышками Бойко" в Черном море была рискованной для украинских спецназовцев. Сложнее всего было добраться туда на резиновых лодках.

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Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, береговые войска ВМС Украины более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые "вышки Бойко".

Плетенчук уточнил, что российские военные корабли перестали туда заходить после того, как удалось утопить корабль "Василий Бех".

"Был у них такой корабль, который транспортировал вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они сделали выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция тоже была рискованной в достаточной степени, и, конечно, полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли", – рассказал он.

Спикер Военно-морских сил ВСУ отметил, что сложнее всего было добраться "вышек Бойко" на резиновых лодках. Была угроза высадки диверсионных групп из малых лодок на вышки и опасность с воздуха.

"Достаться такого расстояния – это реально надо быть очень крутыми парнями, которыми "гуровцы" и есть. Несмотря на то, что мы освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, все равно ее условно можно считать серой, потому что российская авиация там постоянно , к сожалению, пока. Она ведет разведку и даже наносит огненное поражение", – добавил он.

Плетенчук подчеркнул, что ситуацию в небе могли бы исправить наличие у нас самолетов F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вернула под контроль так называемые вышки Бойко у побережья Крыма в Черном море, которые были оккупированы Россией с 2015 года. Это произошло благодаря уникальной операции подразделений Главного управления разведки.

Были освобождены буровые платформы "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Спецназовцы захватили ценные трофеи, а сама операция имела стратегическое значение для деоккупации Крыма. Подробнее читайте по ссылке.

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