Родился и вырос в патриотической семье: на Донбассе погиб воин НГУ 'Рубеж' Роман Черномаз из Умани. Фото

Война с оккупационными войсками страны-агрессора России забрала у Украины еще одного Героя. На фронте погиб воин из Черкасской области Роман Черномаз с позывным "Корсар".

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Воин служил в 3-м батальоне "Свобода" Бригады наступления Национальной гвардии Украины "Рубеж". Об этом сообщила мэр города Умань Ирина Плетнева на своей странице в Facebook.

Боец погиб еще 13 июня в Донецкой области. В последний путь его проведут 31 августа в Свято-Троицкой церкви в Умани. Похоронят защитника Украины на кладбище "Софиевская Слободка".

"Прошу приобщиться к прощанию с воином, который защищал нашу независимость и свободу", – отметила Плетнева.

Издание "Викка" сообщило, что "Корсар" вырос в патриотической семье. Его отец Богдан Данилович – известный историк, диссидент, писатель и общественный деятель. Один из идейных вдохновителей "Свободы".

За два дня до свадьбы в 1972 году он был арестован за диссидентство и приговорен к трем годам лагерей строгого режима в Кучинской зоне № 36, известной как "Зона смерти".

Мама Героя – Татьяна Черномаз – также известная активистка и борец за независимость Украины, многие годы возглавляла Черкасскую областную организацию ВО "Свобода". Сейчас она волонтер и активно помогает Силам обороны Украины.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Роман продолжил дело своих родителей – встал на защиту нашего государства. До войны он был профессиональным фотографом, но сменил фотоаппарат на прицел снайперской винтовки и присоединился к батальону "Свобода".

"Корсар" воевал в рядах бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Защитник воевал, в частности, в Северодонецке и под Бахмутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб солдат Владимир Погляд из Долинской громады Ивано-Франковской области. Жизнь воина оборвалась 27 августа возле населенного пункта Ивановское Бахмутского района.

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