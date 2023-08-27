'Родина позвала': оккупант признался, почему пошел убивать украинцев, и растерялся от вопроса, кто 'фашисты'. Видео

Российский оккупант, пришедший на войну, чтобы убивать украинцев, заявил, что сделал это, потому что его "позвала Батьківщина". При этом он хвастался, что "не стал прятаться, как другие".

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А вот на вопросе о том, кто такие "фашисты", он растерялся. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Ну вот так меня воспитали. Родина позвала и я не стал убегать, как это сделали многие, ни в Грузию, ни в Армению, прятаться… Значит, так надо, значит такая судьба", – сказал он.

Оккупант добавил, что россиянам рассказывали о "бандеровцах", но кто это так он и не смог объяснить.

"Кто такие? Ну, русофобы, наверное, за свободу Украины", – начал рассуждать он.

А вот на вопросе о том, кто такие "фашисты", с которыми, по его мнению, он пришел воевать, оккупант сначала растерялся, а потом прозрел.

"Захватчики, наверное", – сказал он.

На уточняющую реплику, кто на кого напал, россиянин признал, что это сделала его страна. И, как вывод, ему дошло, что "фашистами" являются сами оккупанты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России начал работу новый вид агитации на контрактную службу. Так, пленный оккупант рассказал, что после долгого запоя ему товарищи рассказали, как хорошо воевать по контракту, а тот, не долго думая, на следующий день подписал его.

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