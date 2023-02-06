Рогозин после ранения в Донецке похвастался возвращением на фронт: пропагандисты показали видео

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин вернулся в "зону военной операции" после ранения. Вместе с другими оккупантами он уже успел обстрелять из артиллерии позиции украинских войск в Авдеевке Донецкой области.

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Своими "геройствами" террорист похвастался в сюжете пропагандистского СМИ "RT на русском". Там отметили, что позиции ВСУ накрыли огнем артиллеристы 1-го армейского корпуса РФ совместно с боевиками спецотряда "Царские волки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: Рогозин получил "осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра" в результате обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Донецке. Боевик заявил, что на него "охотились".

Позже террорист показал первое после ранения фото. Примечательно, что снимки были сделаны только до груди, поскольку ранения у Рогозина – в нижней части тела. Обломок, проникший в тело Рогозина, находился в 2 мм от спинного мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Рогозин заявил, что через спутниковые фото "вычислил", кто стрелял по нему в Донецке. Теперь он размечтался о возмездии;

– СМИ раскрыли новые детали "бавовны" в ресторане Донецка. На самом деле целью удара был не Рогозин – он был нанесен в момент появления у здания "главы правительства ДНР" Виталия Хоценко.

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