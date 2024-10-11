Романенко объяснил, что нужно Украине для стабилизации фронта, и указал на нюанс с операцией на Курщине

К концу текущего года можно стабилизировать ситуацию на фронте, остановив продвижение российской армии. Однако для этого необходимо быстро и серьезно обеспечить Силы обороны Украины.

Видео дня

В то же время нужно и усилить мобилизацию, направив новые силы на пополнение уже воюющих бригад и сформировав резервы. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он оценил реалистичность недавно очерченного президентом Украины Владимиром Зеленским сценария, по которому у нашего государства есть шанс "продвинуть ситуацию в сторону мира и крепкой стабильности" в течение октября-декабря, что в конечном счете создало бы предпосылки для завершения войны в 2025 году.

"Если сейчас, с одной стороны, мощно и быстро обеспечить Силы обороны Украины, а с другой – усилить мобилизацию, чтобы пополнить прежде всего воюющие на линии столкновения бригады, а также сформировать резервные бригады, тогда в этом году можно будет решить вопрос стабилизации фронта, то есть остановить продвижение противника и выйти на формирование резервных бригад, создание ресурса для деоккупационных процессов. А это сподвигнет Россию перейти к переговорному процессу", – подчеркнул Романенко.

Октябрь, ноябрь и декабрь в выступлении главы государства всплыли не просто так. Российское наступление в эти три месяца может быть замедлено из-за совокупности факторов, среди которых – ухудшение поганых условий.

"В такую погоду наступать сложнее, чем обороняться, а российская оккупационная армия, к сожалению, наступает. Это с одной стороны. С другой – США имеют возможность помогать Украине финансово, вооружениями, техникой, боеприпасами на основании решений, одобренных за каденцию Байдена, в частности, речь о 8 миллиардах (в конце сентября Джозеф Байден заявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму свыше 8 млрд долларов. – Ред.). Весь вопрос в том, чтобы реализовывать все эти решения", – подчеркнул экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

При этом Романенко не считает, что Курская операция сил обороны Украины приведет к завершению войны. А вот позиции Украины на гипотетических переговорах она непременно укрепит.

"Курские обстоятельства можно использовать как серьезный актив в переговорном процессе в том случае, если сейчас нам будет оказана существенная помощь. Ресурс, резерв противника по основным видам вооружения и по военнослужащим больше, и это нужно менять. Следует менять общую ситуацию. Все это понимают. Теперь дело за американцами и другими нашими союзниками", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, накануне вечером в России заявили о самой масштабной атаке войск Путина на ВСУ на Курщине. Оккупационная армия якобы имеет серьезные продвижения по нескольким направлениям сразу в двух районах региона.

Однако украинские исследователи и аналитики американского Института изучения войны несколько иначе оценивают реальную ситуацию на Курщине, чем пропагандисты, которые 10 октября захлебывались рассказами о "разгроме" и "массовом бегстве врага".