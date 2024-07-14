'Ронины' на Запорожье устроили ночную охоту на технику оккупантов: в сеть попало видео

Воины 65-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать российских захватчиков. Во время только ночной охоты они уничтожили четыре единицы автомобильной техники врага и поразили ТОС-1 "Буратино".

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Метко отработали операторы дронов из подразделения "Ронины". Видео появилось в Telegram-канале этого подраздела.

Защитники отметили, что устроили очередную ночную охоту на российские "жестянки".

На протяжении ночи операторы с помощью FPV-дронов уничтожили вражеский пикап, две "буханки" (УАЗ СГР. – Ред.), военный грузовик "Урал".

Кроме того, была поражена российская тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино".

Воины поблагодарили за помощь украинцам из сообщества Сергея Стерненко, которые регулярно снабжают "Рониных" дронами для продолжения "демилитаризации" РФ.

Напомним, накануне Силы обороны уничтожили или ранили 1320 российских оккупантов.

Кроме того, враг потерял семь танков, 32 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и десять единиц специальной техники.