Росія нарощує зусилля з набору кадрів до сил безпілотних систем: в ISW розкрили подробиці

Российские власти публично подтвердили, что не отступают от первоначальных целей войны против Украины, даже на фоне подготовки нового раунда переговоров с участием США. В то же время Москва отвергает любые послевоенные гарантии безопасности для Киева и наращивает кадровое обеспечение армии, в частности в подразделениях беспилотных систем.

Российские чиновники продолжают настаивать на так называемых "первопричинах войны", которые фактически повторяют требования Кремля с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Среди них – нейтральный статус Украины, отказ от вступления в военные союзы, "защита русскоязычных", а также смена действующей украинской власти. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о приверженности договоренностям, которых Москва якобы достигла с США во время саммита на Аляске, хотя ни одного совместного документа или официального подтверждения этих договоренностей обнародовано не было.

Кремль системно использует отсутствие прозрачных результатов тех переговоров для затягивания мирного процесса. Параллельно Россия отвергла идею международных гарантий безопасности для Украины после возможного завершения войны. Представитель МИД РФ Алексей Полищук заявил, что вопрос гарантий может обсуждаться только после подписания мирного соглашения, что противоречит подходу, который продвигает команда президента США Дональда Трампа.

Украинская и российская делегации планируют новую встречу в Абу-Даби 1 февраля. Спецпредставитель США Стив Уиткофф назвал предыдущий раунд переговоров "продуктивным", однако никаких конкретных договоренностей стороны не обнародовали.

Заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который фактически признал, что участие России в переговорах имеет целью избежать усиления американского давления. Аналитики считают это признаком уязвимости Москвы к новым санкциям и военной поддержке Украины.

Кроме дипломатической активности, Россия наращивает военный ресурс. Министерство обороны РФ запустило федеральную кампанию по набору контрактников в Силы беспилотных систем, ориентируясь на студентов и технических специалистов. В то же время российские правозащитники предупреждают, что стандартные контракты позволяют командованию перебрасывать новобранцев в пехотные подразделения и удерживать их на службе дольше обещанного срока.

ISW подводит итоги: Кремль не демонстрирует готовности к компромиссам, а без усиления давления со стороны США и Европы переговоры рискуют остаться инструментом затягивания войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби количество проблемных вопросов уменьшилось. В то же время он подчеркнул, что позиция Украины относительно территориальной целостности не претерпела никаких изменений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!